По прогнозам народного синоптика, в этом году ноябрь в Украине будет довольно холодным.

Погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

Такой прогноз на ноябрь озвучил в комментарии ТСН народный синоптик Станислав Щедрин.

"Ориентировочно от 1 до 6 ноября в большинстве областей еще будет преобладать относительно теплый характер погоды и иногда местами будут покапывать небольшие дожди", - рассказал он.

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По словам народного синоптика, с 7-9 ноября и в течение второй декады есть большая вероятность, что всю Украину, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минусов в дневной период.

Также повсеместно, кроме юга, во второй декаде ноября ожидается снег.

"Всюду, кроме юга, может притрусить снегом. Также и третья декада ноября уже не будет радовать теплом, а наоборот, похолодает еще сильнее, но осадков должно стать меньше", - говорит народный синоптик.

Погода в ноябре - что говорят синоптики

То, что ноябрь 2022 в Украине будет холодным, подтверждает и коллега Станислава Щедрина народный синоптик Владимир Деркач. По его прогнозу, в начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней. Впоследствии, по его словам, ожидается настоящая репетиция зимы.

По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

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