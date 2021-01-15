Зимняя сказка: Киев засыпало снегом, дети катаются на санках (фоторепортаж)

В столице - сказочная зимняя погода.

Вечером 14 января в Киеве прошел сильный снегопад.

Об этом свидетельствуют фотографии корреспондента УНИАН.

Читайте также Сегодня в Киеве днем ударит мороз до -10°

На снимках видно, что снег не тает, а остается ровным слоем лежать на тротуарах и газонах.

Местные жители под сильным снегопадом катаются на коньках на катке на Подоле, дети катаются на санках с горок.

Коммунальщики уже начали уборку снега.

Уборка снега в Киеве

На дорогах столицы работают 185 единиц спецтехники «Киевавтодора» и более 400 человек из бригад ручной уборки.

Отмечается, что в связи с интенсивными осадками дорожники будут работать круглосуточно.

Работники автодора продолжают обрабатывать улицы посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Уже использовали 213 тонн соли и 82 тонны песчано-соляной смеси. Особое внимание уделяется тротуарам, где работают 64 бригады по ручной уборке (443 человека) и малогабаритная техника.

«Киевавтодор» призывает водителей не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать уборке снега специализированной техникой.