Зимняя сказка: Киев засыпало снегом, дети катаются на санках (фоторепортаж)
В столице - сказочная зимняя погода.
Вечером 14 января в Киеве прошел сильный снегопад.
Об этом свидетельствуют фотографии корреспондента УНИАН.
Сегодня в Киеве днем ударит мороз до -10°
На снимках видно, что снег не тает, а остается ровным слоем лежать на тротуарах и газонах.
Местные жители под сильным снегопадом катаются на коньках на катке на Подоле, дети катаются на санках с горок.
Коммунальщики уже начали уборку снега.
Уборка снега в Киеве
На дорогах столицы работают 185 единиц спецтехники «Киевавтодора» и более 400 человек из бригад ручной уборки.
Отмечается, что в связи с интенсивными осадками дорожники будут работать круглосуточно.
Работники автодора продолжают обрабатывать улицы посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Уже использовали 213 тонн соли и 82 тонны песчано-соляной смеси. Особое внимание уделяется тротуарам, где работают 64 бригады по ручной уборке (443 человека) и малогабаритная техника.
«Киевавтодор» призывает водителей не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать уборке снега специализированной техникой.
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