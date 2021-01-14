Снегопад в Киеве: стало известно сколько спецтехники работает на улицах
Водителей призывают не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать снег.
На дорогах столицы работают 185 единиц спецтехники «Киевавтодора» и более 400 человек из бригад ручной уборки.
Настоящая зима в Киеве: столицу засыпает снегом (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию.
Отмечается, что в связи с интенсивными осадками дорожники будут работать круглосуточно.
Работники автодора продолжают обрабатывать улицы посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Уже использовали 213 тонн соли и 82 тонны песчано-соляной смеси. Особое внимание уделяется тротуарам, где работают 64 бригады по ручной уборке (443 человека) и малогабаритная техника.
«Киевавтодор» призывает водителей не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать уборке снега специализированной техникой.
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