Снегопад в Киеве: стало известно сколько спецтехники работает на улицах

17:36, 14 января 2021
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Водителей призывают не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике убирать снег.

Киев засыпает снегом \ фото REUTERS
Киев засыпает снегом \ фото REUTERS

На дорогах столицы работают 185 единиц спецтехники «Киевавтодора» и более 400 человек из бригад ручной уборки.

Настоящая зима в Киеве: столицу засыпает снегом (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию.

Отмечается, что в связи с интенсивными осадками дорожники будут работать круглосуточно.

Работники автодора продолжают обрабатывать улицы посыпочными материалами, чтобы не допустить гололеда. Уже использовали 213 тонн соли и 82 тонны песчано-соляной смеси. Особое внимание уделяется тротуарам, где работают 64 бригады по ручной уборке (443 человека) и малогабаритная техника.

«Киевавтодор» призывает водителей не парковать автомобили вдоль проезжей части улиц и дорог, чтобы не мешать уборке снега специализированной техникой.

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Автор: Виктория Токарева

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Теги: снегопадНовости Киева
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