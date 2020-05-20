Мехико затопил сильный ливень
Уровень воды доходил чуть ли не до капота автомобилей.
Мощный ливень затопил улицы населенного пункта Сантьяго-Тульеуалько, который расположен в районе Сочимилько города Мехико (Мексика).
В Сомали от наводнений пострадали более 900 тысяч человек
Об этом собщает Stormnews.
Уровень воды доходил чуть ли не до капота автомобилей.
Напомним, в Индии и Бангладеш из-за тропического циклона "Ампан" эвакуируют 4 млн людей.
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