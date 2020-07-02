В Бразилии жертвами непогоды стали 10 человек

Скорость ветра во время шторма достигала 90 км/ч.

Непогода в Бразилии / REUTERS

Десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии.

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Скорость ветра достигала 90 км/ч. В результате непогоды были повреждены многие дома, без света остаются 687 тысяч домов, передает Stormnews со ссылкой на G1.

Жертвами стихии в штате Санта-Катарина стали 9 человек, еще один погиб под оползнем в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Напомним, на Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой".