В Бразилии жертвами непогоды стали 10 человек

15:28, 2 июля 2020
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Скорость ветра во время шторма достигала 90 км/ч.

Непогода в Бразилии / REUTERS
Непогода в Бразилии / REUTERS

Десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии. 

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Скорость ветра достигала 90 км/ч. В результате непогоды были повреждены многие дома, без света остаются 687 тысяч домов, передает Stormnews со ссылкой на G1.

Жертвами стихии в штате Санта-Катарина стали 9 человек, еще один погиб под оползнем в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Напомним, на Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой".

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Теги: #погода#шторм#Бразилия
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