На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой"

16:06, 12 июня 2020
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Предупреждение о сильном ветре и ливнях действует в нескольких провинциях на острове Лусон.

На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой" / PAGASA
На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой" / PAGASA

На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой".

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Она вышла на сушу на острове Полилло, затем продолжила движение через центральную часть острова Лусон и в настоящее время находится в районе города Мабалакат провинции Пампанга, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Предупреждение о сильном ветре и ливнях действует в нескольких провинциях на острове Лусон, в том числе и в столице страны - Маниле. 

Напомним, в восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. 

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Теги: #погода#шторм#Филиппины
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