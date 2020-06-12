На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой"
Предупреждение о сильном ветре и ливнях действует в нескольких провинциях на острове Лусон.
На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой".
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Она вышла на сушу на острове Полилло, затем продолжила движение через центральную часть острова Лусон и в настоящее время находится в районе города Мабалакат провинции Пампанга, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.
Предупреждение о сильном ветре и ливнях действует в нескольких провинциях на острове Лусон, в том числе и в столице страны - Маниле.
#BantayBaha: Ang motoristang ito, inakay na ang kanyang motorsiklo. | via Carlo Mateo pic.twitter.com/anXssW31ZY— DZBB Super Radyo (@dzbb) June 11, 2020
Напомним, в восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.
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