Предупреждение о сильном ветре и ливнях действует в нескольких провинциях на острове Лусон.

На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой" / PAGASA

На Филиппины обрушилась тропическая депрессия "Бутчой".

Читайте также На США обрушился тропический шторм "Кристобаль"

Она вышла на сушу на острове Полилло, затем продолжила движение через центральную часть острова Лусон и в настоящее время находится в районе города Мабалакат провинции Пампанга, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Предупреждение о сильном ветре и ливнях действует в нескольких провинциях на острове Лусон, в том числе и в столице страны - Маниле.

#BantayBaha: Ang motoristang ito, inakay na ang kanyang motorsiklo. | via Carlo Mateo pic.twitter.com/anXssW31ZY — DZBB Super Radyo (@dzbb) June 11, 2020

Напомним, в восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.