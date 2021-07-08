Тропический шторм Эльза обрушился на Флориду, известно об одном погибшем. Также ущерб был нанесен базе ВМФ в Джорджии.
Об этом сообщает CBC News.
Как сообщается, шторм обрушился на штат сильным ветром и дождем.
По словам официальных лиц, шторм стал причиной гибели как минимум одного человека в США. Мужчина из Флориды погиб в среду, когда из-за ветра дерево рухнула на автомобиль.
Ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям в городах.
Напомним, ранее тропический шторм "Эльза" пронесся по Кубе. Как сообщал Погода УНИАН, порывы ветра местами достигали 95 километров в час. Были эвакуированы более 180 тысяч человек. После шторма остров теперь готовится еще и к паводкам.
Стихия уже унесла четыре жизни.
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