Ураган находится у западного побережья Флориды. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Шторм Эльза в Мексиканском заливе у берегов США усилился до урагана.

Об этом сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). По его данным, скорость ветра в урагане составляет 120 км/ч.

Ураган находится у западного побережья Флориды. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Читайте такжеМощные ливни обрушились на Германию, несколько поселков ушли под воду (видео)Ночью "Эльза" находилась в 165 км к северо-западу от Тампы. Ураган движется на север. Ожидается, что ураган обрушится на береговую часть Флориды сегодня днем.

Ранее в Майами из-за приближения урагана Эльза снесли уцелевшую часть многоэтажки, которая обвалилась 24 июня, передает ТСН.

Шторм Эльза на Кубе

Ранее этот шторм прошел над сельскими районами к востоку от кубинской столицы Гаваны и достиг национального парка Сьенега-де-Сапата. Порывы ветра достигали 85 км/ч. Кубинские власти эвакуировали 180 тыс. человек из-за возможного сильного наводнения в результате шторма, который уже атаковал несколько Карибских островов и унес жизни по меньшей мере трех человек.

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Автор: Ирина Погорелая