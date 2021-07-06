Шторм "Эльза" теперь движется в сторону Флориды / скриншот видео
По Кубе пронесся тропический шторм "Эльза".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, эпицентр стихии прошел вблизи столицы Гаваны.
Порывы ветра местами достигали 95 километров в час. Эвакуированы более 180 тысяч человек. После шторма остров теперь готовится еще и к паводкам.
Стихия уже унесла три жизни.
Ранее "Эльза" ударил по Доминикане - там погибли два человека. Это 75-летняя женщина и 15-тилетний юноша.
По данным синоптиков, шторм движется в сторону Флориды.
По Кубе пронесся тропический шторм "Эльза"
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