Сегодня в столице будет без осадков.

Сегодня, 10 января, в Киеве ожидается пасмурная и холодная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня в столице столбики термометров покажут -1°...-2°, а ближе к ночи опустятся до -3°...-4°. Весь день небо в Киеве будет затянуто облаками, без осадков.

Ветер ожидается северо-западного и северного направлений, а его скорость составит 2,2 - 3 м/с.

Атмосферное давление будет расти: утром оно будет на уровне 744 миллиметра ртутного столба, а к вечеру - 750.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем -1°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -7°, днем -3°.

В Тернополе 10 января ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -6°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°.

В Одессе 10 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -7°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, возможен мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

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