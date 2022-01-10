Осадки ожидаются лишь на северо-востоке и в Одесской области.

Неделя в Украине начнется с пасмурной погоды. 10 января по всей стране ожидается сплошная облачность, лишь в Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму на небе будет показываться солнце. При этом в западных и северных областях днем ожидается минусовая температура, а в центральных, восточных и южных столбики термометров поднимутся выше нуля.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем -1°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -1°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -7°, днем -3°.

В Тернополе 10 января ночью будет -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -2°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -6°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°.

В Одессе 10 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью -3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -7°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, возможен мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

Народные приметы на 10 января

10 января - день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел - на метель, сорока под стреху лезет - на метель, воробьи дружно расчирикались - к оттепели.

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