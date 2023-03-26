В высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сегодня небезопасно.

В Карпатах стоит воздержаться от выхода в высокогорье из-за значительной снеголавинной опасности.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается 26-27 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей", - говорится в сообщении.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин, указывает Гидрометцентр.

В связи с этим там призвали украинцев в эти дни воздержаться от активного туризма - походов в высокогорье.

Ситуация с погодой в Карпатах

Напомним, что в Карпатах, несмотря на приход весны и значительное потепление температуры воздуха во многих регионах Украины, все еще наблюдаются достаточно суровые погодные условия. Буквально 16 марта там ударил мороз в -15 градусов.

Также в середине месяца Карпатские горы охватил сильный шторм. Из-за нестабильно погоды спасатели регулярно предупреждают украинцев об уровне опасности и неприемлемых условиях для горного туризма.

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