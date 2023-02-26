Сейчас в высокогорье действует штормовое предупреждение, из-за снегопадов и метели.

В горах в Ивано-Франковской области зафиксирован сход лавины: спасатели призывают не выходить в высокогорье.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня горные спасатели зафиксировали сход небольшой лавины на северном склоне горы Поп Иван Черногорский в направлении долины Шешорская.

"Подчеркиваем, что сейчас действует штормовое предупреждение, а именно: в связи с метелью и снегопадами, 26-27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Просим не выходить в высокогорье и не рисковать жизнью", - призвали в ГСЧС.

Видео дня

Лавины в Карпатах

О лавинной опасности в Карпатах синоптики Укргидрометцентра объявляли в прошлый раз в начале февраля. Тогда сообщалось, что в высокогорье Карпат ударил сильный мороз. По данным спасателей, температура на горе Поп Иван Черногорский опускалась ниже 20 грдусов.

Вас также могут заинтересовать новости: