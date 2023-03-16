Сегодня в горы лучше не идти.

В Карпатах сегодня сложная погода. На высокогорье ударил сильный мороз и дует мощный ветер. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:00 16 марта на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер северный 18 м/с, порывы до 22 м/с, температура воздуха -12°С", - сообщили спасатели.

Также, по данным Укргидрометцентра, сегодня в Карпатах возможны лавины.

Видео дня

"15 марта на высокогорье Закарпатской области, 15-16 марта на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность", - предупреждают синоптики.

Из-за угрозы лавин в горах объявили 3 уровень опасности, оранжевый.

Ухудшение погоды в Украине - прогноз синоптика

До конца текущей недели в Украине ожидается много осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие дни украинцам стоит ждать дождей, снега, мокрого снега, налепки снега, туманы и гололеда на дорогах.

Вас также могут заинтересовать новости: