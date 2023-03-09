В горах из-за вероятности лавин объявлен оранжевый уровень опасности.

Сегодня в Карпатах значительно ухудшилась погода. На высокогорье дует мощный ветер, наблюдается высокая влажность, а из-за тумана значительно ухудшилась видимость. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 09:00 9 марта на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер западный, 22 м/с, порывы до 28 м/с, температура воздуха -3°С, высокая влажность", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды и вероятности лавин в Карпатах объявлен оранжевый уровень опасности.

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В частности, по данным Укргидрометцентра, значительная лавинная опасность сохраняется на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Погода в Украине сегодня - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В западных областях умеренный дождь, днем в северных областях небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с.

Температура днем составит 7-12° тепла (на Волыни и в Ривненской области 4-9°), в центральных, южных областях и в Крыму воздух прогреется до 13-18°.

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