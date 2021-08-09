Сегодня в Украине будет жарко / фото ua.depositphotos.com
Неделя в Украине начнется высоких температур. Местами столбики термометров поднимутся до +32°...+34°. Одновременно с этим на западе, востоке и в некоторых центральных областях ожидаются дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +31°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Тернополе 9 августа ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Виннице сегодня будет +16°...+31°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +16°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+31°.
- В Одессе 9 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, почти безоблачно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет почти безоблачно, +18°...+30°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.
Погода в Украине 9 августа / фото УНИАН
Народные приметы на 9 августа
9 августа - Великомученика и целителя Пантелеймона. Святой покровитель этого дня известен как покровитель всех врачевателей, именно к нему обращаются с просьбой об излечении от самых разных болезней.
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