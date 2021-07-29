Непогода ожидается по всей стране, кроме южных областей.

Сегодня, 29 июля, на большинстве территорий Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, прогнозируются грозы, местами - град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы. В западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня, 29 июля

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°, гроза.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°, ливень.

В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +16°, днем +30°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +37°, ливень.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +18°, днем +31°, ливень.

В Виннице сегодня будет +18°...+30°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°, ливень.

В Одессе 29 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.

В Херсоне в четверг ночью +31°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +21°, днем +33°.

В Запорожье сегодня температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+31°, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.

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Автор: Екатерина Лиманская