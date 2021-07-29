Сегодня, 29 июля, на большинстве территорий Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, прогнозируются грозы, местами - град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы. В западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.
Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня, 29 июля
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°, гроза.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°, ливень.
В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +16°, днем +30°, гроза.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +37°, ливень.
В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +18°, днем +31°, ливень.
В Виннице сегодня будет +18°...+30°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°, ливень.
В Одессе 29 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
В Херсоне в четверг ночью +31°, днем +34°, практически безоблачно.
В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +21°, днем +33°.
В Запорожье сегодня температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+31°, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.
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