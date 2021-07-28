Осадки ожидаются практически по всей стране.

В четверг, 29 июля, практически по всей стране ожидаются ливни, местами - с грозами. Сухо будет лишь в некоторых восточных областях и на юге Украины. В западных областях температура снизится до +24°...+27°. На остальной территории - жара до +34°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°, гроза.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°, ливень.

В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +16°, днем +30°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +37°, ливень.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +18°, днем +31°, ливень.

В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°, ливень.

В Одессе 29 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.

В Херсоне в четверг ночью +31°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +21°, днем +33°.

В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+31°, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.

Народные приметы на 29 июля

29 июля - Афиногена священномученика. В этот день лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

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Автор: Екатерина Лиманская