29 июля в большинстве областей ожидается мокрая погода / фото ua.depositphotos.com
В четверг, 29 июля, практически по всей стране ожидаются ливни, местами - с грозами. Сухо будет лишь в некоторых восточных областях и на юге Украины. В западных областях температура снизится до +24°...+27°. На остальной территории - жара до +34°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°, гроза.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°, гроза.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°, ливень.
- В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +16°, днем +30°, гроза.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +37°, ливень.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +18°, днем +31°, ливень.
- В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°, ливень.
- В Одессе 29 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°.
- В Херсоне в четверг ночью +31°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +21°, днем +33°.
- В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+31°, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +33°.
Погода в Украине 29 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 29 июля
29 июля - Афиногена священномученика. В этот день лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.
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