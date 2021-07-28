На 29 июля объявлено штормовое предупреждение.

В четверг, 29 июля, в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, грозы, местами град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что завтра в Киеве и киевской области ожидаются грозы.

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Объявлен I уровень опасности, желтый.

Похолодание в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, до конца недели и в начале следующей жаркая погода в Украине будет доминировать. Ожидать снижения температуры стоит лишь 3 августа.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3 августа", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Екатерина Лиманская