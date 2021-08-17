Сегодня на западе Украины ожидаются грозы и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"17 августа днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
В Ривне и Ривненской области в ближайшие часы с сохранением до конца суток ожидаются шквалы 25-28 м/с. Поэтому объявлен II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает Ривненский областной центр по гидрометеорологии.
Также сегодня в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ривненской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине на сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +33°.
Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +21°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.
В Тернополе 17 августа ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°, гроза.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +31°, ливень.
В Виннице сегодня будет +15°...+32°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +34°, ливень.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, небольшой дождь.
В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+32°, ясно и безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, почти безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, ливень.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.