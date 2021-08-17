Непогода ожидается в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой.

Сегодня на западе Украины ожидаются грозы и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"17 августа днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

В Ривне и Ривненской области в ближайшие часы с сохранением до конца суток ожидаются шквалы 25-28 м/с. Поэтому объявлен II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает Ривненский областной центр по гидрометеорологии.

Также сегодня в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ривненской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +33°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +21°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°, гроза.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +31°, ливень.

В Виннице сегодня будет +15°...+32°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +34°, ливень.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, небольшой дождь.

В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, ливень.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

Автор: Екатерина Лиманская