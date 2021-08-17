Уже с завтрашнего дня ожидается резкое похолодание.

Украину уже в ближайшие дни накроет резкое похолодание, которое принесет атмосферный фронт.

Об этом в интервью "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Фронт будет сопровождаться кратковременными дождями. В среду дожди и понижение температуры ожидается в западных и северных областях", - рассказала она.

По словам синоптика, жара немного задержится на юге и юго-востоке Украины в среду, 18 августа. Но уже начиная со среды в Киевской области ожидается достаточно резкое снижение температуры – до +23... +25 градусов днем и в пределах +19... +20 ночью.

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"Температурные значения будут довольно комфортными. К концу недели в дневные часы будем иметь +25... +27 градусов. На юге жара еще будет оставаться до среды. Там также пройдет этот атмосферный фронт, но осадков будет меньше и температура снизится не так существенно – до +26... +27 градусов", - рассказала синоптик.

По ее данным, в четверг, 19 августа, кратковременные дожди и отдельные грозы перейдут больше на восток и юго-восток. Температура также снизится – до отметки +24... +25 градусов. В пятницу может подняться до +27 градусов.

"Наверное, только один день – вторник, 17 августа – может быть по-настоящему жарким. Мы ожидаем около +30 градусов. По предварительным прогнозам, 17 августа – один из самых жарких дней конца лета", - резюмировала синоптик.

Погода в Украине на сегодня

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +33°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +9°, днем +21°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°, ливень.

В Тернополе 17 августа ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +26°, гроза.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +31°, ливень.

В Виннице сегодня будет +15°...+32°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +15°, днем +34°, ливень.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°, небольшой дождь.

В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +29°, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, ливень.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.

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Автор: Екатерина Лиманская