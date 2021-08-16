Непогода коснется западных областей, а также Житомирской и Винницкой областей.

Во вторник, 17 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине на неделю

По данным Укргидрометцентра, эта неделя будет и с жаркими днями, и с грозовыми дождями и понижением температуры. Начиная со вторника через территорию Украины с запада на восток будет проходить холодный атмосферный фронт, именно из-за него и будет происходить затекание прохладного воздуха с северо-запада, что повлечет прекращение жары в большинстве регионов.

По данным синоптиков, завтра, 17 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18-19 августа с постепенным распространением на всю территорию Украины пройдут умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-22 м/с.

Как сообщается, 18 августа в западных, большинстве северных и Винницкой областях, 19 августа в Украине, кроме юга, ожидается снижение температуры ночью до 10-16°, днем 20-26°.

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Автор: Екатерина Лиманская