На востоке, юге и местами в центральных областях будет очень жарко. На остальной территории температура будет комфортной.

Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, местами - с грозами. Осадки ожидаются местами в западных и центральных областях, а также в Крыму. Тепло по стране распределится неравномерно. Так, на востоке, юге и некоторых центральных областях будет жара до +30°...+35°. На остальной территории температура будет комфортной, +21°...+28°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет самая прохладная погода. Здесь столбики термометров покажут +21°...+24°, а на Закарпатье воздух прогреется до +25°. Практически повсеместно пройдут дожди, в Хмельницкой области - с грозами. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях вероятность осадков меньше.

На севере Украины воздух прогреется до +24°...+27°. Без осадков, небольшая облачность.

Жителей центральных областей также ждет дождливая погода. Дожди ожидаются в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Местами будут грозы. На Днепропетровщине будет жара +32°...+35°, на остальной территории ожидается более комфортная температура в пределах +25°...+28°.

На востоке Украины - жарко. Здесь воздух прогреется до +32°...+34°. Без осадков. Аналогичная погода будет и в южных областях Украины, +30°...+33°. Лишь в крыму вероятны грозы, а температура будет около +28°.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. Из-за их деятельности ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями, но солнца и сухих прояснений будет также хватать.

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