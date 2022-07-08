До конца недели в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими дождями.

В ближайшие дни погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. Из-за их деятельности ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями, но солнца и сухих прояснений будет также хватать.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в восточных областях, на юге и на Днепропетровщине еще удержится жара, +28...+34 градуса.

"Однако, к счастью, все же в воскресенье там начнет понемногу снижаться температура воздуха, где-то до +25...+30 градусов, а в понедельник-вторник жара ослабнет еще на несколько градусов", - сообщила синоптик.

По ее словам, в западных, северных областях и на значительной части центральных областей Украины ожидается комфортная температура воздуха +20...+28 градусов. А вот ночью будет даже прохладно, +15...+18, на западе - до +11...+16 градусов.

Напомним, в ближайшие дни на востоке и юге Украины все еще сохранится жара. Снижение температуры в этих регионах ожидается лишь в конце этой-начале новой недели.

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