Также она предупредила, что ожидается сильный ветер.

Рождественские праздники в Украине будут с осадками - в ночь на Рождество будет снег, а днем 25-го декабря снег перейдет в дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Также она предупредила, что ожидается сильный ветер.

Ночью, по информации Диденко, будет мороз, а днем резко потеплеет.

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"Температура воздуха ночью -1... - 5 градусов, а днем потеплеет до +3... +9 градусов, на юге до +9... +13 градусов", - написала она.

Погода в Киеве

В Киеве в рождественскую ночь прогнозируется небольшой мороз и снег, скользко.

Днем 25-го декабря резко потеплеет до +7 градусов и будет идти дождь.

Также в столице в течение рождественских суток ожидается сильный юго-западный ветер.

Скоро на Киевщине потеплеет

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие несколько суток погоду на Киевщине будет определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами с запада, поэтому порой будет идти небольшой мокрый снег.

Более интенсивные осадки ожидаются 25 декабря, но за счет повышения температуры в дневные часы, снег перейдет в дождь.

Со вторника уже начнет воздействовать поле повышенного давления с запада, поэтому осадки будут прекращаться, а температура будет находиться в плюсовых значениях.

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