Рождественские праздники в Украине будут с осадками - в ночь на Рождество будет снег, а днем 25-го декабря снег перейдет в дождь. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также она предупредила, что ожидается сильный ветер.
Ночью, по информации Диденко, будет мороз, а днем резко потеплеет.
"Температура воздуха ночью -1... - 5 градусов, а днем потеплеет до +3... +9 градусов, на юге до +9... +13 градусов", - написала она.
Погода в Киеве
В Киеве в рождественскую ночь прогнозируется небольшой мороз и снег, скользко.
Днем 25-го декабря резко потеплеет до +7 градусов и будет идти дождь.
Также в столице в течение рождественских суток ожидается сильный юго-западный ветер.
Скоро на Киевщине потеплеет
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие несколько суток погоду на Киевщине будет определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами с запада, поэтому порой будет идти небольшой мокрый снег.
Более интенсивные осадки ожидаются 25 декабря, но за счет повышения температуры в дневные часы, снег перейдет в дождь.
Со вторника уже начнет воздействовать поле повышенного давления с запада, поэтому осадки будут прекращаться, а температура будет находиться в плюсовых значениях.