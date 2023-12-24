Температура по всей стране не поднимется выше +4°.

Накануне Рождества, 24 декабря, температура в Украине снизится еще сильнее, однако все равно по всей стране будет "ноль" или небольшой "плюс". Во многих областях пройдут осадки в виде снега или мокрого снега. Исключение - юг, тут осадков не прогнозируется вовсе. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины будет пасмурно. Тут столбики термометров покажут 0°...+4°. Во многих областях ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Жителей северных обалстей ждет преимущественно небольшая облачность. Тут столбики термометров покажут всего 0°...+2°. Будет снежить, в Житомирской области вероятность осадков чуть ниже.

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На востоке термометры не поднимутся выше 0°...+1°. Тут также будет преимущественно пасмурно и в большинстве областей пройдет снег.

Также же холодно будет и в центральной части Украины, 0°...+1°. Тут также местами ожидаются снегопады, однако будет преимущественно облачно с прояснениями.

На юге Украины сегодня будет небольшая облачность, а температура ожидается от +1° до +4°. Без существенных осадков.

Приметы погоды 24 декабря

В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.

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