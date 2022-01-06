Только в Карпатах, по данным синоптика Игоря Кибальчича, ожидается достаточно снега.

В этом году Рождество в Украине будет в большинстве областей без снега, но с прохладной погодой.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его прогнозу, 7 января прохладная погода распространится на большую часть Украины. В течение суток температура составит -3... +2 °С; на крайнем юге, в Приазовье и Крыму несколько теплее: +1...+6 °с.

В Карпатах, по прогнозу синоптика, ночью будет -12...-7 °С, а днем -1...-6 °С.

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"Атмосферное давление заметно будет расти и уже к вечеру 7 января вся территория Украины окажется под влиянием антициклона "Alex", который поступит на нас из Западной Европы. В связи с этим, облачности поубавится, а существенных осадков ждать не стоит. За исключением северных и восточных областей, где ночью и в первой половине дня возможен небольшой снег или мокрый снег", - поясным синоптик.

Он добавил, что ветер на Рождество ожидается со скоростью 5-10 м/с, с некоторым усилением днем 7 января до 9-14 м/с.

"За длительный период теплой погоды с плюсовыми температурами, жители большинства областей встретят Рождество без снега, местами с грязью и лужами", - говорит синоптик.

По его словам, лишь на крайнем северо-востоке и востоке Украины сохранятся остатки снега высотой до 10 сантиметров, но и он будет наполнен водой и грязью.

"А вот в Карпатах снега ожидается достаточно, поскольку в высокогорной части оттепель практически никак не сказалась на высоте и структуре снежного покрова", - добавил специалист.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 6 января, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, а в Карпатах ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

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