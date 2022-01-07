7 января - 7-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 358 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Православное Рождество Христово, Международный день программистов, День распутывания лыжных следов, Международный день глупой походки, День святой прялки.

В США - День древних камней, День выпускания газов, День "Я наставник", День темпуры, День болванчика, День "Я больше не собираюсь это терпеть", в Египте - День богини Сехмет, в Камбодже -День победы над геноцидом, в Японии - Праздник семи трав "Дзиндзицу", в Армении - День поминовения усопших, Мерелоц, в Либерии - День пионеров, в Гане - День Конституции, в Италии - День флага, День триколора.

Памятные даты 7 января, годовщины и события

7 января 1610 года Галилео Галилеем были открыты четыре крупнейших спутника Юпитера. Сейчас они носят название "Галилеевы". Благодаря этому открытию Галилей вскоре стал самым знаменитым ученым Европы. Книга, в которой он описал открытие, имела сенсационный успех, даже коронованные особы спешили обзавестись телескопом. Несколько телескопов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов. Кстати, немецкий астроном Симон Мариус (1573-1624) одновременно и независимо от Галилея открыл все четыре спутника Юпитера (1610), и дал им имена Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Читайте такжеДень Соборности Украины: история и традиции праздника, красивые открыткиИстория распорядилась так, что Галилея считают первооткрывателем спутников, за которыми закрепились имена, данные Мариусом. Спутник Юпитера Ганимед имеет диаметр больший, чем у Меркурия. Под поверхностью Европы обнаружен глобальный океан, а Ио известен тем, что на нем действуют самые мощные в Солнечной системе вулканы. Каллисто – одно из самых кратерированных тел в Солнечной системе. Поверхность спутника очень старая, около 4 млрд лет, а его геологическая активность крайне низкая. У Юпитера имеются слабые планетарные кольца. Спутники яркие и вращаются по достаточно удаленным от планеты орбитам, так что их легко различить даже в полевой бинокль.

Юпитер исследовался восемью автоматическими межпланетными станциями НАСА. Наибольшее значение имели исследования с помощью аппаратов "Пионер" и "Вояджер", позднее "Галилео". Последним аппаратом, посетившим Юпитер, был зонд "Новые горизонты", направляющийся к Плутону. На сегодняшний день ученым известно 79 спутников Юпитера, среди которых "Галилеевы" – самые крупные.

В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

7 января с 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии считается днем изобретения фотографии. В этот день в 1839 году состоялось заседание двух французских академий - Академии наук и Академии изящных искусств. На нем физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера - методе получения отпечатка изображения (дагерротипа).

Читайте такжеКогда крестить ребенка в 2022 году: лучшие даты для совершения таинстваОн заключался в проецировании камерой-обскура изображения на посеребренную медную пластину. Предварительно выдержанную в парах йода пластину следующим этапом следовало обработать парами ртути. После этого получалась фотография проецируемого предмета. Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра. Читая лекцию, Араго утверждал, что камера проста в обращении и подобные фотографии сможет делать любой. Нужна лишь небольшая практика.

Сенсационная лекция произвела фурор, и уже в этот же день первый дагеротипный фотоаппарат был продан за 25 тысяч долларов. Пластины для аппарата стоили 5 франков. 19 августа 1839 года метод получения дагерротипа был представлен широкой общественности.

Какой сегодня церковный праздник

7 января - Рождество Христово у восточных христиан. Это - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают его 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Рождество Христово – это второй по величине праздник после Пасхи. Считается, что как вы проведете Рождество, таким и будет весь будущий год. Во время рождественских праздников приветствуют друг друга словами "Христос родился!" и отвечают "Славим Его!". На праздник принято ходить в гости к родственникам и близким и принимать их у себя, угощая всевозможными вкусностями.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, ссорится и сквернословить.

Приметы на 7 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на небе много звезд - год будет богатым;

идет снег - год будет удачным.

Именины 7 января

Именины у Виталия.

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