Всего из-за ухудшения погоды в Украине без света остались десятки населенных пунктов.

Мощный ветер, ливень и град пронеслись по Ривненской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, больше всего досталось Варашскому району. Порывами ветра там гнуло деревья, ледяные шарики и дождь заставляли останавливаться водителей по дороге, а в поселке Владимирец подтопило улицы.

А в Острожском районе – одно дерево упало на помещения в детском лагере.

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Обошлось, к счастью, без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ривненской области, в Городище мощный ветер повалил несколько деревьев. Для расчистки дороги понадобилась помощь спасателей.

Непогода в Украине

Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области без света остались 18 населенных пунктов, в Киевской – 16, Житомирской – 15, Волынской – 10 и Черниговской – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Авторы: Екатерина Лиманская, Екатерина Гирнык