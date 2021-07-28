Мощный ветер, ливень и град пронеслись по Ривненской области.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, больше всего досталось Варашскому району. Порывами ветра там гнуло деревья, ледяные шарики и дождь заставляли останавливаться водителей по дороге, а в поселке Владимирец подтопило улицы.
А в Острожском районе – одно дерево упало на помещения в детском лагере.
Читайте такжеВ Украине объявлено штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода (карта)
Обошлось, к счастью, без пострадавших.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ривненской области, в Городище мощный ветер повалил несколько деревьев. Для расчистки дороги понадобилась помощь спасателей.
Непогода в Украине
Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях Украины.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Во Львовской области без света остались 18 населенных пунктов, в Киевской – 16, Житомирской – 15, Волынской – 10 и Черниговской – 6.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.