В Китае объявили "оранжевое" предупреждении в связи с первой зимней метелью, которая в этом сезоне пришла на 23 дня раньше обычного.

В Китае объявили "оранжевое" предупреждении в связи с первой зимней метелью. В стране наблюдается резкое похолодание.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на северо-востоке Китая, при этом в некоторых регионах выпадет 45 миллиметров снега за 24 часа.

А в Пекине в этом сезоне первый снег выпал на 23 дня раньше, чем обычно.

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По данным погодного агентства, похолодание также охватило территорию от Пекина до Шанхая и Гуанчжоу, в результате чего температура в воскресенье снизилась на целых 14 градусов по Цельсию.

Сотни тысяч людей вышли на улицу в Пекине, чтобы насладиться заснеженными туристическими местами, такими как Запретный город и Universal Studios Resort, несмотря на ограничения COVID-19.

По данным VOA, из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей, остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города. Скоростные поезда в Тяньцзинь и Шанхай были отменены или задержаны.

Напомним, как сообщила замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в Украину идет холодный северный воздух.

По ее словам, атмосферные фронты принесут дожди, 9-11 ноября возможен мокрый снег.

По словам специалиста, 12-13 ноября поле высокого давления обеспечит погоду без осадков. Температура постепенно начнет снижаться: по ночам столбики термометров будут колебаться в пределах от 0 до -6°, днем ожидается от -3° до +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская