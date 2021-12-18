Сотни тысяч людей на западе Филиппин были эвакуированы, многие из них до сих пор не могут вернуться домой.

На Филиппинах погибли более 30 человек в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", обрушившегося на островное государство два дня назад, еще десятки человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Немецкая волна". Сотни тысяч людей на западе Филиппин были эвакуированы, многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома.

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По данным филиппинского ведомства по чрезвычайным ситуациям, в наиболее пострадавших регионах работают более 18 тыс. спасателей. Во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены.

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря - в самом конце сезона тайфунов. В большинстве случаев наиболее сильные из них имеют место с июля по октябрь. Сила ветра достигала 195 километров в час, что соответствует в США урагану категории 5. Во всем мире в среднем случается около пяти аналогичных штормов в год.

18 декабря циклон продолжил путь в направлении Вьетнама. По данным вьетнамского Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в регионе объявлено штормовое предупреждение, все службы чрезвычайных ситуаций переведены в состояние повышенной готовности.

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Автор: Екатерина Гирнык