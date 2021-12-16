В стране началась массовая эвакуация населения.

Десятки тысяч человек были эвакуированы из прибрежных районов центральной и южной части Филиппин перед сильным тайфуном.

Об этом сообщает Reuters.

Метеорологическое бюро Филиппин сообщило, что тайфун Рай, который был повышен до шторма категории 4, имеет скорость ветра 165 км/час, а его порывы достигают 205 км/ч.

Власти сообщили, что за последние два дня почти 30000 жителей были эвакуированы из своих домов.

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Тем временем южная провинция Суригао-дель-Сур уже начала ощущать силу шторма. На регион обрушились сильный ветер и дождь.

По данным агентства, авиакомпании отменили десятки рейсов, а транспортные власти запретили морские и наземные перевозки, в результате чего тысячи пассажиров оказались в портах.

Отмечается, что Филиппины ежегодно подвергаются около 20 тропическим штормам, вызывающим наводнения и оползни.

Напомним, по меньшей мере десять регионов Испании столкнулись с мощными снегопадами. Сильнее всего из-за большого количества осадков пострадала провинция Жирона, что на северо-востоке Каталонии.

В результате непогоды, десятки транспортных средств оказались заблокированными под сугробами снега. Кроме того, на дорогах образовались масштабные пробки.

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Автор: Екатерина Лиманская