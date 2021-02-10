В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы
Украинцев предупредили об очередном осложнении погодных условий.
Завтра, 11 февраля в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
"Точно, что летом": синоптик рассказал, когда украинцам ждать потепления
В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед.
В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).
В пятницу, 12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы.
В Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).
На дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности - желтый).
Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.
12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц, прекращения движения автотранспорта", - говорится в сообщении.
ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств и просит их воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Климатолог удивила прогнозом на конец февраля и спрогнозировала "экстремальную" весну в Украине
- Улицы Одессы затопило после ночных осадков (видео)
- В Николаеве центральная площадь превратилась в каток, по нему катаются на коньках (видео)
- Мороз временно отступит: сегодня несколько областей Украины начнут заливать дожди (карта)
- Наметет до 20 сантиметров снега: в Киеве ожидаются метели
- Винница-1°... -6°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир-4°... -8°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-4°... -11°
- Кропивницкий+4°... -5°
- Луганск+3°... +2°
- Луцк-3°... -7°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава+1°... -8°
- Ровно-5°... -8°
- Симферополь+12°... +6°
- Сумы-4°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -11°
- Чернигов-8°... -15°
- Черновцы+1°... -2°