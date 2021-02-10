В ближайшие дни на Украину налетят метели: ожидаются сильные снегопады и 20-градусные морозы

08:39, 10 февраля 2021
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Украинцев предупредили об очередном осложнении погодных условий.

В Украине продолжается зимняя погода / Фото REUTERS
В Украине продолжается зимняя погода / Фото REUTERS

Завтра, 11 февраля в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед. 

В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

В пятницу, 12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы. 

В Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый).

На дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.   

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц, прекращения движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств и просит их воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

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Автор: Елена Пилипчак

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