С четверга в Украине ожидается начало серьезного похолодания с сильными снегопадами.

В Украине пока держится сухая и теплая погода, однако с середины недели прогнозируется похолодание и осложнение погодных условий. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Как отмечает Диденко, украинцев вскоре ожидает первое серьезное похолодание от плюсовой температуры до мороза, с сильными снегопадами.

Так, с 21 ноября по Украине распространится холодный воздух. Также будут идти дожди со снегом, будет сильный ветер и налипание мокрого снега.

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В то же время в ближайшие дни украинцы все еще могут наслаждаться хорошей погодой. В понедельник в Украине будет преимущественно сухо, только на Волыни и Ровенщине пройдут небольшие осадки.

В течение дня ожидается +4...+9, на юге +8...+11 градусов.

В Киеве 18-го ноября станет немного свежее, +6...+7 градусов, будет ветрено, однако все еще без осадков.

Осложнение погоды в столице также ожидается с 21-го ноября.

Погода в Украине - новости

Сегодня в Украине ощутимо потеплеет. По прогнозу Диденко, теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесской области и в Крыму. Днем температура воздуха здесь поднимется до +7, а местами и до +12 градусов. А вот прохладнее всего будет на Харьковщине - максимально +4...+6 градусов. существенных осадков на воскресенье не прогнозируется.

В Киеве также будет сухо и достаточно тепло, как для середины ноября - до +9 +11 градусов.

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