Синоптик поделилась прогнозом погоды в Украине до 25 ноября.

Уже в ноябре погода в Украине изменится. Вместо тепла в страну придет существенное похолодание. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Погода в Украине 17-18 ноября

Она отметила, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, во многих регионах Украины 17 ноября температура воздуха составит от +3°C до +10°C. По словам синоптика, плюсовая температура будет как днем, так и ночью.

Также Птуха поделилась, что на юге 17 и 18 ноября воздух может прогреться до +13°C.

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Погода в Украине 19-20 ноября

Следующая неделя в Украине будет теплее текущей, заявила синоптик. Она прогнозирует с 19 по 20 ноября на юге ночью будет от +1°C до +7°C, а днем - от +6°C до +12°C. На остальной территории страны ночью ожидается от +3°C до -3°C, а днем - от +3°C до +8°C.

По словам синоптика, на западе 20 ноября средняя температура воздуха ожидается около 0°C. В Карпатах ночью будет от -1°C до -6°C, а днем - от -4°C до +2°C.

Погода в Украине 21-22 ноября

Птуха заявила, что 21 и 22 ноября во многих областях Украины днем и ночью средняя температура воздуха составит от +3°C до -3°C. В западных регионах ожидается от -1°C до -6°C, а в южных и восточных областях - от +1°C до +7°C. Днем 21 ноября там будет от +7°C до +12°C.

Погода в Украине 23-25 ноября

Синоптик прогнозирует, что уже 23-25 ноября в Украину придет похолодание. В эти даты ночью во многих регионах страны ожидается от -4°C до -10°C, а днем - от 0°C до -5°C. На юге и востоке страны температура воздуха ночью составит от 0°C до -6°C, а днем - от 0°C до +6°C.

Прогноз погоды в Украине на 17 ноября

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 17 ноября в Украине ощутимо потеплеет. По ее словам, это, возможно, будет последняя порция осеннего тепла в этом году.

По прогнозу синоптика, теплее всего будет на Прикарпатье, Киевщине, Одесской области и в Крыму. Днем температура воздуха в этих регионах поднимется до +7°C, а местами и до +12°C. Прохладнее всего будет в Харьковской области - максимально около +6°C.

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