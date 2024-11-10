В первой половине недели в Украине сохранится погода без осадков.

На следующей неделе, с 11 по 17 ноября, ожидается классическая осенняя погода, с небольшими заморозками ночью и плюсовыми температурами днем. Однако во второй половине недели Украину охватят дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом. Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич.

11 ноября

В понедельник погоду в Украине будет определять антициклон, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, на западе -4...+1 °С; днем +5...+10 °С, в Крыму до +12 °С.

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12 ноября

Во вторник в Украине также сохранится погода без осадков, лишь на юге Одесской области возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет снижаться - ночью в пределах -3...+2 °С, на юге +1...+6 °С; днем +3...+8 °С, на юге местами до +11 °С.

13 ноября

В среду Украину постепенно будут охватывать дожди - ночью в Одесской области, днем местами в Кировоградской и Черкасской областях пройдут небольшие, местами умеренные осадки. В остальных регионах будет сухо. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, на юге +1...+4 °С; днем +2...+7 °С, в южной части и в Крыму +8...+11 °С.

14 ноября

В четверг ночью в Крыму, утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются дожди; на остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха составит ночью -3...+2 °С, на юге +3...+8 °С; днем +3...+8 °С, в Крыму местами до +10 °С.

15 ноября

В пятницу ночью на юго-востоке и в Крыму умеренные, местами значительные дожди; в северных и западных регионах - небольшие дожди с мокрым снегом. Днем осадки охватят всю Украину - в большинстве регионов ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, на юге и в Приазовье +2...+7 °С; днем +3...+8 °С, в Одесской области до +10 °С.

16 ноября

В субботу осадки ожидаются только ночью - в Крыму умеренные дожди, в северных и восточных регионах - небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Температура воздуха составит ночью -3...+2 °С, в Карпатах -3...-8 °С; днем +1...+6 °С.

17 ноября

В воскресенье в Украине осадки прекратятся. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, в Карпатах -2...-7 °С; днем +4...+9 °С, в Одесской области до +11 °С.

Погода в Украине на понедельник

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине 11 ноября остается под влиянием антициклона, поэтому серьезных осадков не будет, а температура ощутимо не изменится.

Так, ночью в Украине ожидается +3...-4 градуса, днем +4...+7 градусов, в южной части +6...+9, на юге Крыма +10...+12 градусов.

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