Облачных дней прогнозируется больше, чем солнечных, отметила синоптик.

Уже появился прогноз погоды на весну 2023 в Украине от Укргидрометцентра. Прогнозируется достаточно теплая погода - среднемесячная температура ожидается на уровне 2-7 градусов тепла.

В первой половине месяца в дневное время будет преобладать плюсовая температура, а ночью - небольшой минус, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV. По ее словам, солнечных дней будет меньше, чем облачных.

"…среднемесячная температура предполагается на уровне 2-7 градусов тепла по всей территории Украины, что, в свою очередь, на 2 градуса выше нормы… специалисты прогнозируют, что вся весна в целом на территории Украины будет на 1-2 градуса выше этой новой климатической нормы, которая у нас исчисляется с 1991 года по 2020 год…", - отметила собеседница.

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Птуха добавила, что в течение первого месяца весны не ожидается много осадков.

"…Их количество ожидается на уровне 27-44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и в Крымских горах - 49-98 мм, и это в пределах нормы. И только в восточных областях осадков может быть несколько меньше нормы в соответствии со среднемесячными показателями в этих регионах", - поделилась синоптик.

Погода в Украине весной 2023 - что сообщалось ранее

Наталья Птуха говорила, что в текущем году в нашем государстве не стоит ожидать очень раннюю весну.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, весна стартует с потепления. Эксперт говорил, что в начале весны температура на западе Украины может повыситься до +10...+13 градусов.

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