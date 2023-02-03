В настоящее время температура воздуха снижается и возвращаются морозы.

Ожидать прихода очень ранней весны в Украине не стоит, но официальные прогнозы погоды появятся примерно через неделю-две.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха во время онлайн-брифинга. В частности, у нее спросили, стоит ли ждать ранней весны.

"Официальных прогнозов пока нет. Буквально где-то через неделю-две они появятся. Но лично я могу сказать, что сейчас у нас февраль довольно интенсивной в том плане, что температура снижается, морозы возвращаются. Поэтому ожидать очень раннюю весну, по крайней мере сейчас, на данный момент, не стоит", - сказала Птуха.

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Погода в Украине - прогнозы

ак сообщал УНИАН, 2 февраля на биостанции в Гайдарах Харьковской области сурок Тимко "дал прогноз", что в этом году весеннее тепло в Украину придет не раньше середины марта.

В Укргидрометцентре отметили, что День сурка, который отмечается 2 февраля, - лишь праздник. К серьезным научным прогнозам и синоптикам он не имеет никакого отношения.

Напомним, 4 и 5 февраля в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Существенных осадков, по данным синоптика Игоря Кибальчича, не предвидится. Температура воздуха в ночное время составит -10...-5 °С, днем -5...0 °С.

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