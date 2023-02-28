Весна 2023 года будет ранней, сухой и солнечной, но с периодическими заморозками.

Зима 2022-2023 для украинцев стала самой сложной за время независимости. Поэтому нынешняя весна является, наверно, самой долгожданной за 30 лет. На вопрос "какой будет весна в Украине" синоптики отвечают - ранней и солнечной. УНИАН составил примерный прогноз погоды на три весенних месяца.

Какой будет весна 2023 в Украине - общий прогноз

Погодный сайт Wisemeteo спрогнозировал, какой будет погода весной 2023 в Киеве. По прогнозам, весна в этом году в среднем будет сухой и прохладной. Осадков ожидается заметно меньше, чем в среднем. Средняя температура марта составит 3°, апреля - 6°, мая - 15°. В марте ожидается 8 дождливых дней, в апреле - 6, в мае - 15.

Каким будет март 2023

Первый месяц весны будет достаточно прохладным - в самые теплые дни ожидается лишь +10°. Первые две недели марта будут холодными и преимущественно облачными, с периодическими снегопадами. В третью неделю потеплеет, а солнце будет показываться чаще. В последние две недели вернутся облака и пройдут небольшие дожди, но холодов не будет.

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Каким будет апрель 2023

Апрель 2023 года будет холоднее, чем в среднем, но довольно солнечным. Первая половина апреля будет довольно стабильной, с температурой 10-14° и дождями по выходным. Во вторую половину месяца чаще будет облачная погода. Последние дни апреля принесут дожди.

Каким будет май 2023

В мае 2023 года дожди будут идти меньше, чем в среднем. Последний весенний месяц будет очень изменчивым. В мае не будет одинаковой погоды больше трех дней подряд. Временами температура будет колебаться от +15° до +21 градусов. В последние две недели мая установится постоянное тепло, но ясная и пасмурная погода ещё часто будут сменять друг друга.

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