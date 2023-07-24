Специалисты советуют закрывать окна и не подходить к ним, а также не касаться металлических предметов.

До 22:30 в понедельник, 24 июля, Киевскую область накроют грозы, которые будут держаться до конца ночи, сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайший час 24 июля с сохранение до конца ночи 25 июля гроза", – говорится в сообщении.

Украинский гидрометеорологический центр отмечает, что в регионе объявлен первый, "желтый" уровень опасности.

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В Киевской городской государственной администрации напоминают, что во время грозы специалисты рекомендуют закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

"В случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними машины", – напоминают столичные власти.

Погода в Киеве - последние прогнозы

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе Киевская область будет находиться в поле пониженного давления, а значит кратковременные дожди и грозы возможны в столичном регионе чуть ли не ежедневно.

Как сообщал Погода УНИАН, во вторник, 25 июля, жителей столицы ждет непростая погода: температура повысится, однако в течение дня ожидается гроза. Непогода в этот день также посетит западные и в большинстве северных и Винницкой областях.

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