В Украине на 25 июля объявили штормовое предупреждение.

Во вторник, 25 июля, в ряде областей Украины ухудшится погода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидаются гроза, а кое-где еще и шквалы.

"25 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды в указанных регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптика Игоря Кибальчича, воздух с Балкан несет в Украину осадки и жару. Так, 25 июля, неустойчивая погода ожидается на западе Украины: пройдут грозовые дожди, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. Также днем в центральных и южных областях синоптик прогнозирует местами порывы 15-20 м/с.

26 июля, по словам синоптика, грозовые дожди сохранятся в западных областях, днем также неустойчивая погода накроет северные и центральные области. Местами на Правобережье будут наблюдаться шквалы, сильные ливни и град. В центральных и южных областях днем также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

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