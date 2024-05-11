Тепла в Киеве ждать пока не стоит.

Сегодня через территорию Киевщины пройдет слабовыраженный атмосферный фронт, который местами повлечет небольшие весенние дожди. А в дальнейшем на погоду будет влиять уже антициклон. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"С воскресенья снова распространит свое влияние очередной антициклон с Балтийского моря, который будет способствовать преимущественно погоде без осадков", - сообщила синоптики.

Только днем 13 мая, по их данным, может еще кое-где дождить.

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Температурный фон, по прогнозу, существенно не изменится, но за счет несколько большей облачности в ночные часы уже отступят заморозки, но дневные максимумы не будут высокими.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 11 мая

Сегодня, по данным синоптиков, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области составит +14°...+19°, а в Киеве столбики термометров покажут +16°...+18°.

Также до 13 мая в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Бориспольском и Броварском районах Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием затопления поймы и пониженных приречных территорий. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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