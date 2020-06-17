В Калифорнии и Аризоне природные пожары подбираются к жилым домам
В южной половине Калифорнии самая сложная ситуация складывалась в районе города Сан-Луис-Обиспо.
В американских штатах Калифорния и Аризона из-за жары и сильного ветра природные пожары подбираются к жилым домам.
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В некоторых районах огонь подбирается к жилой зоне, проводится эвакуация жителей, передает Stormnews со ссылкой на CAL FIRE.
В южной половине Калифорнии самая сложная ситуация складывалась в районе города Сан-Луис-Обиспо. Площадь пожара Avila Fire составляет всего 162 га, но из-за него были вынуждены экстренно эвакуироваться жители некоторых домов, еще часть людей получила предупреждения о возможной эвакуации.
Напомним, на востоке Средиземноморья - на Кипре, в Греции и Турции - установилась сильная жара.
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