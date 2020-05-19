На Кипре ударила 40-градусная жара
На Кипре серьезно ухудшилась ситуация с лесными пожарами.
На востоке Средиземноморья - на Кипре, в Греции и Турции - установилась сильная жара.
Жара и засуха: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на май
В некоторых районах она подбирается к рекордным отметкам. На Кипре серьезно ухудшилась ситуация с лесными пожарами, передает Stormnews со ссылкой на Cyprus Mail.
Из-за пожаров на Кипре объявлено предупреждение "красного" уровня опасности. Также на острове действует предупреждение "желтого" уровня о высоких температурах воздуха. Накануне столбики термометров поднимались выше отметки в 42°.
Кипр страдает от первой за сезон жары: столбики термометров достигли +42
Напомним, в Австралии 18 декабря был зафиксирован самый жаркий день в истории метеонаблюдений.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+17°... +10°
- Донецк+19°... +10°
- Житомир+20°... +10°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+18°... +10°
- Кропивницкий+20°... +12°
- Луганск+19°... +10°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+21°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+16°... +10°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+15°... +10°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+16°... +10°
- Черновцы+25°... +12°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:46 %
Давление:757 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей