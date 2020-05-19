На Кипре ударила 40-градусная жара

15:30, 19 мая 2020
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На Кипре серьезно ухудшилась ситуация с лесными пожарами.

На Кипре ударила 40-градусная жара / facebook.com/DepartmentOfForests
На Кипре ударила 40-градусная жара / facebook.com/DepartmentOfForests

На востоке Средиземноморья - на Кипре, в Греции и Турции - установилась сильная жара.

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В некоторых районах она подбирается к рекордным отметкам. На Кипре серьезно ухудшилась ситуация с лесными пожарами, передает Stormnews со ссылкой на Cyprus Mail.

Из-за пожаров на Кипре объявлено предупреждение "красного" уровня опасности. Также на острове действует предупреждение "желтого" уровня о высоких температурах воздуха. Накануне столбики термометров поднимались выше отметки в 42°.

Напомним, в Австралии 18 декабря был зафиксирован самый жаркий день в истории метеонаблюдений.

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Теги: #погода#жара#Кипр
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