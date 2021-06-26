Вчера днем ​​за полчаса во Львове выпало 60% месячной нормы дождя.

Во Львовской области продолжается ликвидация последствий ливней и урагана.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, днем ​​25 июня за полчаса во Львове выпало 60% месячной нормы дождя, наблюдались порывы ветра, который валил деревья.

Было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка и другие здания, ветром частично повреждены 12 крыш.

В результате падения дерева травмирован один человек (от госпитализации отказался).

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К работам привлекались 394 человека и 147 единиц техники.

По состоянию на утро 26 июня продолжаются работы по откачке воды во Львове (подземный переход). В г. Червоноград остаются частично подтопленными 10 приусадебных участков.

Львовским городским советом проведено внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по организации ликвидации последствий непогоды и организации проведения комиссионных обследований с последующей классификацией данной ситуации.

После нескольких дней жары во Львове, вечером 25 июня пришел ливень и гроза с градом. Непогода длилась недолго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.

Власти Львова в связи с непогодой объявили в городе чрезвычайную ситуацию. По словам мэра Андрея Садового, предстоящие выходные будут рабочими днями для городских коммунальных служб. Для преодоления последствий уже согласовали выделение средств из резервного фонда.

Сегодня, 26 июня, во многих областях ожидаются дожди, а в некоторых - грозы. В западных областях существенно снизится температура.

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Автор: Виктория Токарева