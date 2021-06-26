Сегодня, 26 июня, во многих областях ожидаются дожди, а в некоторых - грозы. В западных областях существенно снизится температура.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В северных областях ожидаются небольшие дожди, в Сумской области - ливни. Температура составит +30...+34°.
На западе Украины столбики термометров днем покажут +21°...+24°. Здесь ожидаются дожди. А во Львовской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях - грозы.
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В центре Украины - без осадков. Температура +32°...+34°.
На востоке страны будет самая жаркая погода. Здесь воздух прогреется до +33°...+36°. Без осадков.
На юге и в Крыму тоже жарко: +26°...+34°. В Херсонской области и на полуострове - ливни.
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