В западных, северных и южных областях ожидаются дожди.

Сегодня, 26 июня, во многих областях ожидаются дожди, а в некоторых - грозы. В западных областях существенно снизится температура.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В северных областях ожидаются небольшие дожди, в Сумской области - ливни. Температура составит +30...+34°.

На западе Украины столбики термометров днем покажут +21°...+24°. Здесь ожидаются дожди. А во Львовской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях - грозы.

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В центре Украины - без осадков. Температура +32°...+34°.

На востоке страны будет самая жаркая погода. Здесь воздух прогреется до +33°...+36°. Без осадков.

На юге и в Крыму тоже жарко: +26°...+34°. В Херсонской области и на полуострове - ливни.

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Автор: Екатерина Лиманская