Лишь в Запорожской области и Крыму ожидаются небольшие осадки.

В четверг, 24 июня, по всей Украине температура перешагнет отметку в +30°, лишь в Крыму столбики термометров покажут +26° и может покапать небольшой дождик. Также небольшие осадки ожидаются в Запорожской области, в Херсоне - гроза.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +36°.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +19°, днем +32°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.

В Ривне в четверг небольшая облачность, ночью +19°, днем +35°.

В Тернополе 24 июня ночью будет +19°, днем +33°.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.

В Черновцах в четверг - незначительная облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +20°...+32°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.

В Кропивницком - незначительная облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Полтаве завтра температура воздуха +23°...+32°, облачно с прояснениями.

В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, гроза.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +31°, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +21°...+34°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+26°, небольшой дождь.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +31°, днем +35°.

Народные приметы на 24 июня

24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становиться короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.

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Автор: Екатерина Лиманская