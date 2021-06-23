24 июня в Украине будет очень жарко / фото REUTERS
В четверг, 24 июня, по всей Украине температура перешагнет отметку в +30°, лишь в Крыму столбики термометров покажут +26° и может покапать небольшой дождик. Также небольшие осадки ожидаются в Запорожской области, в Херсоне - гроза.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +36°.
- Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +19°, днем +32°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.
- В Ривне в четверг небольшая облачность, ночью +19°, днем +35°.
- В Тернополе 24 июня ночью будет +19°, днем +33°.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +33°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.
- В Черновцах в четверг - незначительная облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Виннице завтра будет +20°...+32°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра небольшая облачность, ночью +22°, днем +34°.
- В Кропивницком - незначительная облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Полтаве завтра температура воздуха +23°...+32°, облачно с прояснениями.
- В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, гроза.
- В Николаеве будет немного облачно, ночью +20°, днем +32°.
- В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +31°, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +21°...+34°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+26°, небольшой дождь.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +21°, днем +34°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +31°, днем +35°.
Погода в Украине 24 июня / фото УНИАН
Народные приметы на 24 июня
24 июня - Варфоломея и Варвары. С этого времени начинает становиться короче день. Варфоломей и Варвара день украли, а к ночи добавили.
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