В ближайшие дни в Украине повысится температура, однако потепление не продержится и до выходных - ударят морозы.

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление. Однако после этого придут морозы.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По ее словам, в субботу, 23 октября, еще будет довольно теплый день, хотя температура начнет постепенно снижаться.

"На начало следующей недели мы ожидаем похолодание. К примеру, в понедельник, 25 октября, по всей территории Украины значительно похолодает. В дневные часы температура будет составлять около +10 градусов, в ночные часы возможны даже небольшие морозы, в целом 0... +2 градуса", - сообщила синоптик.

По ее данным, сейчас осень прохладнее, чем в прошлые годы, но все равно это типичные температуры для этого периода года.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшую неделю в Украине будут наблюдаться температурные "качели": сначала столбики термометров поползут вниз, потом немного потеплеет и снова температура снизится.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская