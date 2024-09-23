Правительство приняло решение отключать свет в 12 из 24 провинций.

Правительство Эквадора объявило о приостановке подачи электроэнергии на девять часов в 12 из 24 провинций. Одновременно с этим в 19 районах объявлен красный уровень тревоги из-за засухи, которая снизила уровень воды на гидроэлектростанциях.

Как пишет Reuters, новые ограничения введены в дополнение к планам правительства о восьмичасовых ночных отключениях электроэнергии по всей стране с понедельника по четверг.

Как сообщается, Эквадор охвачен сильнейшей засухой в стране за 61 год. Энергетический кризис усугубляется недостаточным обслуживанием существующих плотин.

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Министр окружающей среды Эквадора заявила, что 19 провинций в стране испытывают нехватку воды, страдают от пожаров и проблем с продовольствием.

Засуха угрожает урожаю по всему миру

Ранее стало известно, что засуха в Украине уже угрожает урожаю пшеницы 2025 года. По данным Bloomberg, дожди на этой неделе должны немного повысить влажность почвы для черноморской пшеницы, но для значительного улучшения ситуации необходимо гораздо большее количество осадков.

В то же время рекордная засуха в Бразилии может вызвать скачок цен на кофе по всему миру. Цены на этот популярный напиток уже начали расти. По последним данным, засуха, мороз и пожары повредили пятую часть посевных площадей производителей кофе арабика в Бразилии.

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