Потенциальный дефицит предложения начал способствовать росту мировых цен на кофе.

Бразилия, как крупнейший в мире производитель кофе, сталкивается с самой сильной засухой за последние семь десятилетий. Из-за чего чашка кофе может стать еще дороже. Об этом сообщает The Independent.

Согласно докладу, опубликованному в понедельник Центром перспективных исследований по прикладной экономике при Школе агробизнеса Университета Сан-Паулу, сезон сбора урожая в Бразилии, который заканчивается в этом месяце, практически не изменился по сравнению с прошлым годом, а экспорт вырос, но засуха уже затрудняет начало сезона 2025/2026.

В то же время Вьетнам, второй по величине производитель кофе в мире, переживает жару и засуху, которые влияют на урожай. Потенциальный дефицит предложения в обеих странах начал способствовать росту мировых цен на кофе, говорится в отчете.

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Рынок внимательно следит за тем, как бразильские кофейные растения переносят эти неблагоприятные климатические условия, которые могут привести к тому, что растения перестанут цвести и не превратятся в плоды или дадут зерна низкого качества, говорит Фелипе Серигати, который координирует магистерскую программу по агробизнесу в Фонде Гетулио Варгаса, университете в Сан-Паулу.

"Это может привести к уменьшению урожая кофе. Поскольку рынок имеет тенденцию предвидеть такие движения, мы уже видели, что цены на кофе арабику в Нью-Йорке и робусту в Европе торгуются на более высоких уровнях", - сообщил Серигати.

Цены на кофе еще не достигли рекордных максимумов, которые мир видел в конце 1970-х годов, после того, как сильный мороз уничтожил 70% кофейных плантаций в Бразилии. Но в последние годы они стремительно растут.

В августе сводная индикативная цена Международной организации кофе (International Coffee Organization's Composite Indicator Price), которая объединяет цены на несколько видов зеленых кофейных зерен, составила в среднем 2,38 долл. (около 98 грн - УНИАН) за фунт, что почти на 55% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Частично цены растут из-за повышения спроса, особенно в Азии. Но погодные условия также способствуют росту цен. Засуха, мороз и пожары повредили пятую часть посевных площадей производителей кофе арабика в Бразилии, сообщил старший экономист по вопросам пищевых продуктов и напитков в банке CoBank Билли Робертс, базирующемся в Колорадо.

"Не похоже, что ситуация улучшится в ближайшей перспективе. Им нужны постоянные осадки, чтобы восстановиться", - отметил Робертс.

Цены на кофе - что известно

В августе сообщалось, что до пандемии в Италии чашка кофе стоила 1 евро, сейчас она выросла до 1,20 евро. Тенденция к подорожанию кофе фиксируется во многих странах и на это есть ряд причин. l

17 сентября стало известно, что постоянные перебои с поставками привели к росту цен на зерна арабики до самого высокого уровня за последние 13 лет. Так, цены выросли примерно на 40% в этом году по мере приближения сезона 2025/26.

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